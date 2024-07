Już jutro do sklepów trafi nowa płyta Edyty Górniak "My". Na jej premierę czekaliśmy aż pięć lat. Tak długi okres czasu spowodował, że zainteresowanie krążkiem przeszło wszelkie oczekiwania wydawcy i jeszcze przed premierą pokrył się platyną! W sukcesie pomogły również dwa promujące ją single - "Teraz Tu" i "On The Run".

Reklama

Wczoraj wieczorem Edyta opublikowała na swoim oficjalnym kanale na YouTube trzeci singiel - "Nie zapomnij". Tylko w ciągu kilku godzin doczekał się on ponad półtora tysiąca odsłuchań i zapowiada się na kolejny sukces. Czy piosenka ma szansę stać się przebojem? Zagłosujcie w naszym sondażu.

Reklama

chimera