Edyta Górniak to bez wątpienia jedna z najwybitniejszych polskich wokalistek. Do swoich sukcesów z pewnością może zaliczyć drugie miejsce na konkursie Eurowizji, który odbył się dokładnie dwadzieścia lat temu. Do dziś żaden wykonawca reprezentujący nasz kraj nie powtórzył jej sukcesu. Wielkie nadzieje wiąże się z tegorocznymi reprezentantami, Donatanem i Cleo, ale o tym czy uda im się pobić wynik Edyty dowiemy się za tydzień.

Gwiazda rzadko pojawia się na dużych imprezach, skupiając się głównie na wychowaniu syna i nagrywaniu materiału na nowy album. Wyjątek zrobiła dla wielkiego koncertu "Tu bije serce Europy", który wczoraj odbył się w Warszawie. W ten sposób zdecydowano się uczcić dziesiątą rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Edyta jako największa gwiazda wieczoru wystąpiła na koniec i brawurowo wykonała swój eurowizyjny hit "To nie ja". Jej występ porwał publiczność, co wyraźnie ucieszyło diwę. Nas zachwyciła jej kreacja - Górniak zdecydowała się na czarną, elegancką sukienkę, delikatny makijaż i rozpuszczone włosy. Główną rolę obok wokalu gwiazdy odgrywały też jej... zgrabne nogi.

Jak oceniacie tę stylizację Edyty?

