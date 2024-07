Konferencja „The Voice of Poland” szóstej edycji odbyła się wczoraj wieczorem w Warszawie w jednym z klubów nad Wisłą. Nasi dziennikarze dzielnie przepytywali gwiazdy (efekty niebawem), tymczasem mamy dla Was pierwsze zdjęcia.

Edyta Górniak zaskoczyła hiphopowym lookiem - w pierwszej chwili pomyśleliśmy, że to Rihanna.

Maria Sadowska miała na sobie dość oryginalne kimono - na początku wydawało się, że to szlafrok narzucony na właściwą kreację. Ale po jakimś czasie okazalo się, że to jest właśnie właściwa kreacja (ponoć dość droga).

Tomasz Kammel przyszedł w szarych dresach i adidasach, a Halina Mlynkowa wyglądała jak uczennica w dżinsach i białym T-shircie.

Zdęcia z sesji do programu zapowiadały co innego! Zobacz: Sesja ekipy The Voice of Poland.

Ale najważniejsze, że zabawa była przednia, a gwiazdy piękne!

