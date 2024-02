1 z 5

Roksana Wegiel i Kevin Mglej na premierze filmu "Emma i czarny jaguar"

Roksana Węgiel i Kevin Mglej na premierę filmu "Emma i czarny jaguar" wybrali czarne stylizacje. Roxie wskoczyła w małą czarną, do której dobrała długie rękawiczki i stonowane szpilki w tym samym kolorze. Swoją stylizację młoda gwiazda uzupełniła delikatną biżuterią oraz opaską na głowie. Z kolei Kevin zdecydował się na mniej formalny look i postawił na czarny T-shirt, na który zarzucił długą kurtkę. Do tego zestawu dobrał spodnie w tym samym kolorze oraz wygodne obuwie.