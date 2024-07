Agnieszka Szulim to zdecydowanie jedna z największych gwiazd TVN. Dziennikarka związana jest ze stacją zaledwie od kilku lat. Wcześniej prowadziła m.in. "Pytanie na śniadanie" w telewizji publicznej. Jednak dopiero po głośnym transferze zrobiło się o niej bardzo głośno. Szulim prowadzi program "Na językach" i została prowadzącą nowe show "Aplauz Aplauz", który pojawi się na antenie już we wrześniu. Zobacz: Agnieszka Szulim pokaże w nowym show TVN nieznaną twarz WIDEO

Wszystko wskazuje na to, że najbliższe miesiące będą należały właśnie do Agnieszki Szulim. Potwierdzają to słowa Edwarda Miszczaka, który w rozmowie z serwisem Gazeta.pl skomentował karierę dziennikarki. Dyrektor programowy przyznaje, że Agnieszka będzie największą gwiazdą stacji.

Myślę, że ogromną gwiazdą będzie Agnieszka Szulim. Ona bardzo długo czekała na swoją kolejkę. To jest tak, że ona chyba, według moich ocen jest przez formę taka najbardziej nowoczesna. W związku z tym zaryzykowałem. Agnieszka prowadziła mniejsze programy, ja się jej bardziej przyglądałem i teraz wiem, że jeśli da radę o 20, a widziałem nowe odcinki i daje radę, to mam nową wielką gwiazdę.

A co z Małgorzatą Rozenek? Do tej pory to ona była ulubienicą Miszczaka!

