Paweł Staliński i Paulina Biernat poznali się podczas „Tańca z gwiazdami“. On tańczył wówczas z Izabelą Janachowską, ona z Arturem Barcisiem. Jak się jednak okazało, choć nie byli parą na parkiecie, odkryli, że mają z sobą mnóstwo wspólnych tematów. Coraz częściej zaczęli więc bywać razem. Jak pisze magazyn „Na żywo“ znajomi zareagowali przychylnie na partnerkę Stalińskiego:

-Wreszcie u boku Pawła pojawiła się inna kobieta niż jego mama.- powiedzieli.



Trudno ukryć, że tancerka jest niezwykle podobna do Doroty Stalińskiej sprzed kilkudziestu lat. Jak się okazuje nie tylko z wyglądu. Obie panie mają ponoć tak samo wyraziste temperamenty.

- To Paulina wydaje się być osobą dominującą w tym związku - mówią bliscy znajomi pary.

Reklama

daks