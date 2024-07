Od ponad tygodnia na ustach wszystkich jest Mateusz Maga. Androgyniczny model pożegnał się z rywalizacją w "Top Model", ale jego osoba wzbudza mnóstwo emocji. Jedni wróżą mu błyskotliwą karierę, inni widzą poważną przeszkodzę w jego charakterze. On sam chyba jednak wiąże przyszłość z modelingiem i karierą w stolicy. Przypomnijmy: Maga szuka mieszkania w Warszawie. Zamieszka z finalistą Top Model

Mateuszem zainteresowały się też magazyny. W najnowszym numerze "Party" ukazał się obszerny artykuł, który przybliża nieco sylwetkę kontrowersyjnego uczestnika show TVN. W rozmowie z magazynem Maga przyznaje, że udział w "Top Model" miał być dla niego spełnieniem marzeń, ale fala krytyki skutecznie odebrała mu chęć ich realizacji.



Te wpisy zabiły we mnie resztki pewności siebie. Jak walczyć z taką lawiną nienawiści? Chciałem zrealizować marzenia, a to, co się wydarzyło, skutecznie mi je odebrało. Czuję się zaszczuty - wyznaje.