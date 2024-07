Odcinki na żywo programów typu talent-show rządzą się swoimi prawami, a dla widzów są nie lada gratką. W końcu żadne reakcje jurorów, pomyłki wokalistów czy wpadki prowadzących nie mogą być przemontowane, co często prowadzi do zabawnych i pamiętnych sytuacji. Pod względem emocji i niespodzianek z pewnością nie zawiódł pierwszy półfinał siódmej edycji Must Be The Music, który odbył się tydzień temu. Przypomnijmy: Rażąca wpadka Sykut w pierwszym półfinale "MBTM". Kora do zespołu: "To jest poziom PRL-u!"

Reklama

W dzisiejszym odcinku na scenie znów zaprezentowało się aż 10 wykonawców. Po raz kolejny dały o sobie znać przypuszczenia Kory, która już kilka tygodni temu przepowiadała, że niektórzy uczestnicy mogą nie podołać atmosferze i presji związanej z transmisją na żywo. Doświadczyła tego z pewnością Klaudia Budner, która zaśpiewała "Demons" z repertuaru Imagine Dragons. Nerwy ją dosłownie sparaliżowały, choć może pochwalić się świetnym wokalem. Dostrzegło to jury.

Kora: Bardzo mi szkoda Klaudii, bo ma ogromną tremę. Jej głos jest zjawiskowy, zdania nie zmieniam, ale ta trema... jest paraliżująca! Rogucki: Masz bardzo dużo możliwości, ale to jest ten etap, gdzie musisz je obudzić. Podobało mi się bardziej niż na eliminacjach Zapendowska: Jesteś kompletnie niegotowa do tego, żeby stanąć na estradzie. Ja dałam to "NIE" dla Twojego dobra. Sztaba: Widzieliśmy tremę, ja się cały czas bałem razem z Tobą, ale to jest do wypracowania



Co ciekawe, oberwało się również... Rihannie. Jak to możliwe? Karolina Charko zaprezentowała na scenie "Diamonds" z ostatniej płyty Barbadoski, ale jej wykonanie nie przypadło do gustu Korze.



Dla mnie to jest zbyt manieryczne, piosenka mnie nie przekonuje. Nieefektowne. Rihanna jest złą piosenkarką i na żywo wypada bardzo źle. Nie powinnaś się na niej wzorować - skomentowała gwiazda.

Ostatecznie do finału weszli: The Sixpounder i Kraków Street Band. Oglądaliście dzisiaj Must Be The Music? Zgadzacie się z ostatecznym wynikiem?

Zobacz: Sykut zaśpiewała hit disco-polo. Mamy wideo

Zobacz także

Reklama

Gwiazdy podczas pierwszego półfinału siódmej edycji Must Be The Music: