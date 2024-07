W zeszłą niedzielę odbył się pierwszy półfinał na żywo siódmej edycji Must Be The Music. Odcinek ten na długo zapadnie w pamięć widzom, a wszystko to za sprawą emocjonujących występów, ciętych ripost jurorów i nieoczekiwanego rozstrzygnięcia. Przypomnijmy: Rażąca wpadka Sykut w pierwszym półfinale "MBTM". Kora do zespołu: "To jest poziom PRL-u!"

Paulina Sykut z wpadki w poprzednim odcinku wyszła z gracją, a teraz z pewnością dokonała pełnej rehabilitacji. W najnowszym wideo zapowiadającym kolejny odcinek, Paulina śpiewa acapella utwór disco polo grupy "Piękni i Młodzi", która awansowała do finału niespełna tydzień temu. Hit najwyraźniej na tyle przypadł jej do gustu, że podśpiewuje go za kulisami show, co na szczęście uwieczniła też kamera. Musimy przyznać, że w takiej wyluzowanej i zabawnej odsłonie, Sykut wzbudza mnóstwo sympatii.

Sykut sama planuje wydanie płyty, zobaczcie więc jak radzi sobie w dość egzotycznym repertuarze. Podoba wam się?

