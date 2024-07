Stało się, po zmianach jakie wprowadził nowy szef TVP2 program Katarzyny Dowbor znika z anteny! I chociaż już od kilku tygodni pojawiały się informacje o planach Kapuścińskiego, to sama Dowbor nie kryje zaskoczenia i zdenerwowania.

- Ku mojemu zdziwieniu straciłam pracę. Będę z przykrością patrzeć, jak Dwójka upada- zdradziła w „Fakcie” prezenterka.

Jerzy Kapuściński uznał, że program „Ogrodowa Dowborowa” nie pasuje do jego koncepcji, według której TVP2 ma teraz zostać poważną telewizją.

-Przykro mi to mówić, ale Dwójka nie będzie oglądana. W kraju, w którym ludzie czytają jedną książkę rocznie nie można robić całego kanału z tylko poważnych programów- dodaje Dowbor.

Katarzyna Dowbor nie kryje oburzenia i podkreśla, że to ona już od 30 lat jest twarzą stacji a dyrektorzy tylko „bywają”.

Przyznajemy, że wypowiedź Dowbor o widzach, którzy nie są gotowi na poważne programy jest dość odważnym stwierdzeniem. Zgadzacie się z prezenterką?

