Kilka miesięcy temu w mediach pojawiła się zaskakująca informacja o rozstaniu Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora. Para po kilku latach postanowiła zakończyć swój związek. I chociaż ostatnio wydawało się, że aktorka i prezenter dali sobie ostatnią szansę, to już kilka dni później okazało się, że informacje o wspólnych wizytach i terapeuty są nieprawdziwe. Maciej Dowbor do tej pory nie chciał komentować rozstania z Joanną Koroiewską. Dopiero teraz w rozmowie z "Faktem" prezenter Polsatu przyznał, że ostatnie wydarzenia bardzo go zmieniły.

- Nie jest tajemnicą, że wiele ostatnio w moim życiu się zmieniło. Ja sam w pewien sposób się zmieniłem. Te ostatnie wydarzenia sprawiły, że dojrzałem. Czuję się dziś trochę innym człowiekiem. Dojrzalszym, bardziej zdystansowanym. Miałem ostatnio dużo pracy, ale bardzo się z tego cieszyłem. Po pierwsze dlatego, że to moja pasja. A poza tym, gdy człowiek ma zajętą głowę, to nie ma czasu zastanawiać się nad swoimi problemami. Potem jednak nadchodzi moment, kiedy w końcu masz czas dla siebie, a wtedy dochodzi do ciebie ta myśl, że przecież praca to nie wszystko, że są rzeczy ważniejsze. Dlatego bardzo się cieszę, że zacząłem przygotowywać się do triathlonu. Ten sport, pokonywanie własnych słabości, pomógł mi także w sensie psychicznym.

Ciekawe czy wyznania swojego byłego partnera skomentuje Joanna Koroniewska, która również niechętnie opowiada o rozstaniu z Dowborem.