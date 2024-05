27 maja urodziny świętuje Joanna Koroniewska. Aktorka, znana m.in. z "M jak miłość", w 2024 roku skończyła 46 lat. Z tej okazji Katarzyna Dowbor złożyła swojej synowej specjalne, wzruszające życzenia urodzinowe. Relacja aktorki oraz prezenterki to przykład godny do naśladowania? Zobaczcie sami.

Joanna Koroniewska, choć nie występuje już tak często w filmach i serialach jak kiedyś (na własne życzenie), wciąż pozostaje jedną z najpopularniejszych i najbardziej lubianych polskich gwiazd. Internauci uwielbiają jej poczucie humoru oraz żartobliwe filmiki, które nagrywa z mężem, Maciejem Dowborem. Na jej Instagramie coraz częściej widać również Katarzynę Dowbor. Nie jest tajemnicą, że serialowa Małgosia z "M jak miłość" ma ze swoją teściową doskonały kontakt. Kiedy Dowbor nagle straciła pracę w "Nasz nowy dom", Koroniewska broniła jej jak lwica:

To jest po prostu kobieta nie do zdarcia, to jest kobieta z żelaza, ona sobie poradzi w ten czy inny sposób i już wiem, że sobie radzi

mówiła kilka miesięcy temu w rozmowie z Party.pl Joanna.