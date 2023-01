Maciej Dowbor i Piotr Gąsowski w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" występowali razem jako prowadzący od pierwszego sezonu show. Jakiś czas temu o rozstaniu z programem poinformował Michał Wiśniewski, a ostatnio posadę straciła Katarzyna Skrzynecka. Z odejściem wieloletniej jurorki nie mógł pogodzić się Piotr Gąsowski, który ogłosił, że solidaryzuje się z koleżanką i również żegna się z programem. Wieść ta z pewnością mocno poruszyła Macieja Dowbora. Pojawiły się spekulacje, że być może i on zdecyduje się na odejście z show. Dotychczas mąż Joanny Koroniewskiej nie zabrał głosu na ten temat, ale ostatnio postanowiła zrobić to ona sama. W swoim poście na Instagramie pokazała załamanego męża, który szlocha, oglądając stare wyrywki programu z "Gąsem".

Maciej Dowbor odejdzie z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

Po niespodziewanych zmianach personalnych w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wielu fanów zastanawia się, co dalej z resztą obsady i z programem w ogóle. Po odejściu Piotra Gąsowskiego w niezbyt komfortowej sytuacji jest Maciej Dowbor, który razem z nim od początku tworzył lubiany duet prowadzących. Dotąd Marcin Dowbor o zmianach w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" powiedział jedynie, że jest "w szoku" i potrzebuje więcej czasu na właściwy komentarz. Swój ogląd na sprawę przedstawiła w mediach społecznościowych Joanna Koroniewska. Aktorka w żartobliwy sposób pokazała rozterki swojego męża, ukazując jego cierpienie, związane z odejściem "Gąsa".

W krótkim filmiku przedstawiła scenę, w której zastanawia się, co zrobić z pięknie rozpoczętym dniem. A ponieważ zrobiła już wszystko, co zrobić planowała, i nie ma dzieci w domu - to może zrobi coś z mężem? Wtedy widzimy zasmuconego Macieja Dowbora, który ogląda scenki z udziałem Piotra Gąsowskiego.

- A nie, Dowbor wciąż rozmyśla o Gąsie - podsumowuje Joanna Koroniewska.

Filmik Joanny Koroniewskiej spotkał się z bardzo dużym odzewem internautów i fanów "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Wielu z nich wręcz apeluje do prezentera, by nie odchodził z programu.

- Ja też ostatnio jak zobaczyłam post pani Kasi i później pana Piotra pomyślałam sobie, że żal, że ich nie będzie w programie, ale jak mi Dowbor jeszcze odejdzie to już nie będę oglądać tego programu.

- TtBZ niestety już będzie do kitu... niby nie ma ludzie niezastąpionych, ale ten program stał się kultowy. Tak jak "Szansa na sukces" bez pana Manna, tak "Twoja twarz" bez pani Kasi i pana "Gąsa"... ogólnie kultowy był już z Was duet.

- Proszę, zostań Ty przynajmniej w tym programie bo nie będzie już po co oglądać! - piszą internauci.

Piotr Gąsowski odszedł "w geście solidarności" z Katarzyną Skrzynecką, niektórzy mogą uważać, że na podobny krok zdecyduje się i Maciej Dowbor. O tym, że mógłby rozważać takie wyjście, jest m.in. list, który "Gąs" skierował do młodszego kolegi w sieci. Z treści dowiedzieliśmy się, że Piotr Gąsowski podjął decyzję o odejściu nagle i nie powiedział o tym wcześniej Maciejowi Dowborowi, ponieważ była to "lawina emocjonalna" i "skowyt za Kasią". Aktor przeprosił kolegę i zaapelował, by pozostał w programie, bo to jego miejsce. Dodał także, by fani prezentera zaakceptowali każdą jego decyzję, związaną z dalszym udziałem w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Tymczasem pojawiły się pogłoski o tym, kto mógłby w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zastąpić Michała Wiśniewskiego. czy są one trafne, z pewnością przekonamy się wkrótce. Będziecie oglądać kolejny sezon "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

