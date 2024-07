Katarzyna Dowbor jest jedną z najpopularniejszych, a zarazem najsympatyczniejszych prezenterek telewizyjnych. Była prowadząca "Nasz Nowy Dom" nie miała jednak szczęścia z mężczyznami i każdy poważny związek kończył się rozwodem lub rozstaniem. Katarzyna Dowbor ma też dwójkę dzieci i nie ukrywa, że ma z nimi doskonałe relacje...

Katarzyna Dowbor ma za sobą trzy rozwody. Życie miłosne dziennikarki nie było łatwe

Katarzyna Dowbor przez trzydzieści lat była związana z Telewizją Polską. Prezenterka nie ukrywała, że rozstanie ze stacją nie było łatwe, ale szybko trafiła do Polsatu, gdzie prowadziła hitowy program "Nasz Nowy Dom". Choć Katarzyna Dowbor urodziła się w Warszawie, to najmłodsze lata spędziła w Toruniu, gdzie jej tata kontynuował karierę naukową na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Prezenterka pochodzi z rodziny o silnych, wojskowych tradycjach, a jej dziadek Bronisław Kowalczewski był podpułkownikiem Wojska Polskiego.

Na studia Katarzyna Dowbor wyjechała do Warszawy, a w 1983 roku rozpoczęła pracę w TVP w roli reporterki. Jej życie zawodowe obfitowało w sukcesy zawodowe, a jak wyglądało życie miłosne prezenterki? Po raz pierwszy wyszła za mąż w 1978 roku za Piotra Dowbora, mając 19 lat. Niedługo potem na świat przyszedł syn Maciej Dowbor. Niestety ten związek nie przetrwał i po latach Katarzyna Dowbor wyszła po raz kolejny za mąż za dziennikarza Janusza Atlasa. Straszy o 10 lat mąż, którego prezenterka poznała rozwinął jej pasję do dziennikarstwa, to wtedy Katarzyna Dowbor postawiła pierwsze kroki jako reporterka w Polskim Radiu, a potem TVP. Ostatecznie para rozstała się w 1986 roku.

Janusz bardzo często przesadzał i potrafił się awanturować. Pamiętam aferę na balu, gdy ktoś poprosił mnie do tańca. Tego sobie mąż nie życzył i była afera. Koledzy z telewizji bali się i traktowali mnie z dystansem - mówiła Katarzyna Dowbor w wywiadzie dla "Vivy!".

Z kolei trzecim mężem dziennikarki był Grzegorz Świątkiewicz. Para była razem przez 12 lat i tworzyli udany związek, ale Katarzyna Dowbor poznała mężczyznę, który wiele zmienił w jej życiu.

Mój były mąż to bardzo fajny człowiek i nie mam mu nic do zarzucenia. Miał pecha, że poznałam miłość swojego życia, czyli ojca Marysi - nie ukrywała Katarzyna Dowbor w rozmowie z "Na Żywo".

Mowa o dziennikarzu, Jerzym Baczyńskim. Ich córka, Maria Dowbor-Baczyńska, która przyszła na świat w 1999 roku. Choć para nigdy oficjalnie nie była razem, to prezenterka nie ukrywała w wywiadach i swojej autobiografii, że mieli przyjacielską relację.

Aktualnie Katarzyna Dowbor nie ukrywa, że jest singielką i nie myśli o kolejnym małżeństwie. Prezenterka realizuje swoje pasję jaką jest jazda konno, dba o swój stylowy dom z imponującym ogrodem i ma świetny kontakt z dziećmi i wnukami, tworząc dużą wspierającą się rodzinę.

Dobrze mi tak, jak jest. Wydaje mi się nawet, że za wiele już razy wychodziłam za mąż. Nie udało się, więc nie zamierzam po raz kolejny tego robić. Uważam, że trzy rozwody były moimi klęskami. Po co mi kolejny? - mówiła Katarzyna Dowbor w rozmowie z "Echo dnia".

