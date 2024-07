Związek Agnieszki Szulim i Piotra Woźniaka Staraka od kilku miesięcy budzi spore zainteresowanie wśród internautów, którzy komentują wszystko, co dotyczy pary. Niestety, są to najczęściej negatywne komentarze. Zobacz: Agnieszka Szulim i Piotr Woźniak-Starak na ekskluzywnej imprezie. Milioner bawił się w... basenie

W obronie pary stanęła producentka pokazów mody - Dorota Wróblewska. Na swoim Facebooku wyraziła zniesmaczenie komentarzami na temat ich związku. Nie rozumie, dlaczego wszyscy uczepili się wyglądu ukochanego Agnieszki, skoro najważniejszy jest charakter:

Frustracja i samotność spra­wiają, że sta­jemy się okrutni. Czytam komentarze/nagłówki na temat Agnieszki Szulim i Piotra Staraka i ciemnogród widzę. Cytować frustratów nie będę, ale uświadomię, że człowiek to nie garnitur, który musi pasować do sylwetki i okoliczności. Normalne ko­biety zwracają uwagę nie tylko na urodę, ale in­te­lekt, dobre wychowanie, zainteresowania, wrażliwość, czułość. Uro­da jest po­darun­kiem na kil­ka lat, a charakter zostaje na całe życie. Dlatego nie ma co oceniać czy pasują do siebie czy nie, zwłaszcza jak wyglądają na szczęśliwą parę - pisze Wróblewska