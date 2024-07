Dorota Wróblewska wyśmiała wpis Barbary Kurdej-Szatan, która na Facebooku odpowiedziała na miażdżącą krytykę Joanny Horodyńskiej. Aktorka zamieściła w sieci zabawny wpis w którym odniosła się do słów stylistki z programu "Aleja Sław". Joanna Horodyńska stwierdziła wówczas, że to właśnie Barbara Kurdej-Szatan jest najgorzej ubraną Polką.

Mówię do męża i przyjaciółki - "podobno Horodyńska wytypowała mnie najgorzej ubraną Polką..." , a Oni na to, równocześnie - ".......... a kto to jest Horodyńska ...? "

:))))))))))))))) także tak- napisała Kurdej-Szatan.