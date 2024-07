Joanna Horodyńska została nową prowadzącą show "Shopping Queen" i tym samym zastąpiła Sarę Boruc. Stylistka pochwaliła się już pierwszym zdjęciem z planu i trzeba przyznać, że wygląda oszałamiająco. Zobacz: Horodyńska pokazała pierwsze zdjęcie z planu "Shopping Queen". Skomentowała je Mannei!

W programie jako ekspertka pojawi się również producentka pokazów mody, Dorota Wróblewska, która oceniać będzie skomponowane przez uczestniczki stylizacje. Ciekawe jest to, że panie pojawią się obie w produkcji, ponieważ media co jakiś czas piszą o ich konflikcie. Otóż nic bardziej mylnego, a doniesienia te skomentowała sama Wróblewska, która przyznała, że bardzo ceni styl Horodyńskiej. Przyznała, że bardzo się lubią i szanują:

Nie. To jest tak, że my z Joasią możemy się obie oceniać, bo w tym samym zawodzie pracujemy, ale proszę mi wierzyć, że ja mam taki dystans do tego jak ktoś mnie oceni. To ,co my mamy na sobie to jest tylko szmata, to jest ciuch, który ja za chwilę powieszę w szafie i nie to się liczy. Człowiek się liczy. To, że media zinterpretują coś po swojemu to trudno. Absolutnie nie mamy konfliktu, lubimy się i szanujemy.