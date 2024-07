Na konferencji znanej sieci marketów Lidl oficjalnie podano informację, że Dorota Wellman została nową twarzą tej firmy, obok Karola Okrasy. Dziennikarka pojawi się w spotach reklamowych, a obok niej także specjalni goście.

Reklama

Krótkie audycje reklamowe w konwencji talk-show będą transmitowane na antenie TVP1 w niedzielę i sobotę. Zażartował z tego Marcin Prokop, który prowadził środowe spotkanie:

Dorota jest chyba jedyną gwiazdą, która ma program w TVN-ie i w TVP.

Reakcje dziennikarki była bardzo szybka, a jej odpowiedź zaskakująca i nawiązująca do ostatniego zachowania prezydenta Andrzeja Dudy:

Ja w przeciwieństwie do innych podaję rękę każdej telewizji.

To nawiązanie do gestu głowy państwa podczas uroczystości na Westerplatte, kiedy to Andrzej Duda nie podał ręki premier Ewie Kopacz. Sytuacja ta została mocno nagłośniona przez media, a spece od protokołu dyplomatycznego uznali ją za błąd prezydenta.

Zobacz: Dorota Wellman ostro skrytykowana za udział w reklamie Lidla. Dlaczego?



Zobacz także