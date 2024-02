Waldemara i Dorotę z "Rolnik szuka żony" dzieli prawie 300 km, ale to ich nie powstrzymuje przed regularnym widywaniem się. Niestety, przez dzielącą ich odległość nie mogą spotykać się codziennie i wszystko wskazuje na to, że miniony weekend para spędziła oddzielnie. Dorota właśnie pokazała, z kim spędziła niedzielny wieczór. Na zdjęciu nie znajduje się Waldemar.

Dorota z "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcie ze swoją miłością

Waldemar i Dorota to para z 10. edycji miłosnego hitu TVP, która wzbudziła najwięcej emocji wśród widzów. Na początku rolnik wybrał swoją faworytkę Ewę, ale z czasem okazało się, że to nie był dobry wybór i postanowił odezwać się do Doroty, która przyjęła go z otwartymi ramionami. Od dłuższego czasu para chętnie chwali się swoim szczęściem w mediach społecznościowych i często publikują wspólne zdjęcia. Od finału minęło już trochę czasu, ale para nie zdecydowała się na wspólne zamieszkanie, a warto podkreślić, że dzieli ich prawie 300 km odległości. Jednak ostatnio Waldemar z "Rolnik szuka żony" przekazał radosną nowinę i zdradził, kiedy dojdzie do przeprowadzki.

Na co dzień Dorota z "Rolnik szuka żony" mieszka w Szczecinie, gdzie chodzi do szkoły jej ukochany syn. Para postanowiła, że zamieszka razem dopiero gdy syn partnerki rolnika zakończy rok szkolny. Do tego czasu para widuje się średnio raz na dwa tygodnie, a Dorota skupia się na wychowywaniu swojej pociechy. Ostatnio postanowiła udostępnić zdjęcie syna, który bawi się z kotem. Czy nie wyglądają uroczo?

Mimo że program już się zakończył, para pozostaje w stałym kontakcie ze swoimi fanami. Dorota często pokazuje co się u niej dzieje i chętnie odpowiada na pytania internautów. Ostatnio Waldemar z "Rolnika" przekazał wspaniałe wieści i zorganizował swojego pierwszego live'a na Instagramie. Rolnik chętnie odpowiadał na nim na pytania internautów dotyczące jego życia prywatnego.

A Wy śledzicie losy uczestników 10. edycji "Rolnik szuka żony"?