Dorota Wellman w nowym programie Tomasza Lisa pokazała, że ma zdecydowane poglądy.

Gwiazda TVN wystąpiła w internetowym programie “Tomasz Lis.”, który od kilku tygodni ukazuje się na portalu Onet.pl. Dziennikarz pytał Wellman głównie o obecną sytuację w kraju. Prowadząca “Dzień Dobry TVN” rzeczowo wyłożyła swoje poglądy. Niestety, naszej przyszłości nie widzi różowo. Wręcz przeciwnie.

- Jak będzie tak dalej, to będzie źle. Będzie jak w Serbii, będzie jak w Chorwacji…

- Poczekaj, poczekaj - przerwał jej Tomasz Lis. - Serbia i Chorwacja to jest wojna!

- Tak, tak. Ja bardzo się tego obawiam. Miałam tam okazję być, jako dziennikarz i wiem o czym mówię. Sąsiad sąsiadowi, płot w płot był wrogiem. Kiedy przyszła taka chwila, że ktoś to elegancko podpalił, to podpalił do tego stopnia, że można było kogoś zabić.