Wydawać by się mogło, że życie Doroty jest wyjątkowo poukładane. Znana z dystansu do swojej osoby w rozmowie z Grazią przyznała, że jak każdy, musi zmierzyć się z codziennymi problemami. Spłata kredytu, śmierć rodziców czy stresy w pracy czasem dają jej w kość:

Najlepszym sposobem dla Wellman na odreagowanie jest ruch. Często namawia swojego męża na bieg o piątej rano. Gdy nie ma na to ochoty, ostro ją zbywa:

Zdarza mu się taki dzień, że kiedy go budzę o 5. i chcę iść pobiegać, mówi "Nie chcę cię widzieć, idź i zamknij za sobą drzwi. Z tamtej strony, rzecz jasna". I ja to też rozumiem. Jesteśmy sklejeni rytmem wczesnoskowronkowym, nam takie życie pasuje. Ktoś, to by tego nie lubił, pewnie by ze mną zwariował - przekonuje