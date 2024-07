Dorota Gardias po rozstaniu z partnerem wcale nie rozpacza. Jest szczęśliwą mamą Hani i doskonale odnajduje się w bywaniu na salonach. Ostatnio pojawiła się na dwóch imprezach w ciągu dnia. Zobacz: Gardias po rozstaniu z ukochanym bryluje na salonach. Jednego dnia pojawiła się na dwóch imprezach

Pogodynka nie zwalnia tempa i udowadnia, że doskonale sobie radzi, a były partner pomaga jej w wychowywaniu córki. Do nowych obowiązków Gardias doszło także prowadzenie porannego programu na kanale Meteo Active, gdzie zachęca do bycia fit. Nie ma się jednak co dziwić, bo sama może pochwalić się idealną figurą, którą prezentuje na okładce nowego Shape w letniej stylizacji. Krótkie szorty i top podkreślają jej filigranową sylwetkę, a gwiazda promienieje.

Jak Wam się podoba?

