Dorota Gardias postanowiła publicznie wesprzeć Dodę po rozstaniu? Napisała wymowny wpis, który rozpoczęła słowami:

Słowa wsparcia, od razu dały do myślenia internautom, którzy przypisali je do aktualnej sytuacji Dody. W końcu nie jest tajemnicą, że Dorota Gardias cierpiała po rozstaniu z tym samym mężczyzną na początku 2022 roku.

Jeśli to dla Dody to fani dziękują za wsparcie ❤️❤️❤️

Pogodynka zareagowała na wszystkie komentarze dotyczące Dody.

Dorota Gardias wspiera Dodę po rozstaniu

Niedługo przed związkiem z Dodą, Dariusz Pachut związany był z Dorotą Gardias. Jeszcze na początku 2022 roku wydawali się szczęśliwą parą, która snuła wspólne plany o wyprawach górskich a nawet planowała wspólny biznes. Wiadomość o rozstaniu gruchnęła nagle. Dorota Gardias, potwierdzając rozstanie z Pachutem, nie ukrywała, że cierpi: "Chcę wierzyć, że czas wyleczy rany" - mówiła w rozmowie z "Party". Prezenterka pogody nigdy publicznie nie opowiedziała o przyczynach nagłego rozstania z Dariuszem Pachutem. Ciężko to zniosła, a jak donosiły media: "Darek był dla niej całym światem. Zakochała się w nim do szaleństwa i planowała wspólną przyszłość. Nikomu nie chce powiedzieć, co się wydarzyło".

Teraz wszystko wskazuje na to, że Dorota Gardias postanowiła wesprzeć Dodę, która również przeżywa to, co ponad rok temu sama przeżywała po rozstaniu z Dariuszem Pachutem:

Po każdej burzy wychodzi słońce ☀️

Zawsze…

Daj czas czasowi…

Posklejaj skrzydła…

I poczekaj na dobry wiatr… Przytulam mocno ???? mocno!!!!!!

Instagram @dorotagardias

Fani Dody od razu zauważyli, że te słowa chociaż nie bezpośrednio mogły być skierowane do Dody. Zapytali o to w komentarzach:

- Jeśli to dla Dody to fani dziękują za wsparcie ❤️❤️❤️

- Piękna mądra kobieta! ❤️ mam wrażenie, ze to przekaz do Doduni - piękne jest to, że kobiety się wspierają... Dziękuje za wsparcie ❤️

- Jeśli te słowa są skierowane do naszej myszki to my jako fani bardzo dziękujemy za wsparcie❤️

- Jeśli to słowa otuchy dla Dody to jako fani bardzo za to dziękujemy❤️

- Mądra piękna wspaniała kobieta. Dziękujemy za te słowa ???????? odbieram to ze wzruszeniem jako przekaz do Dody ????

Dorota Gardias zareagowała na te słowa, polubiając te wszystkie komentarze.

Instagram @dodaqueen

Tego, co naprawdę zaszło pomiędzy Dodą a Dariuszem Pachutem można się tylko domyślać. Chwilę przed premierą ramówki Polsatu, podczas której Doda prezentowała swój nowy program "Doda. Dream Show", po tygodniach milczenia zwróciła się do mediów:

Proszę by omijać temat mojego życia prywatnego. Jestem na trudnym jego etapie, nie chciałabym by większość czytelników zinterpretowała to jako promocję programu. Muszę/musimy przejść przez niego sami ❤️

Mamy nadzieję, że trudne chwile szybko odejdą w zapomnienie...

VIPHOTO/East News