Kariera Dominiki Zasiewskiej przechodziła w tym sezonie dość ciężkie chwile. Najpierw straciła pracę u Kuby Wojewódzkiego, potem pojawiła się tylko na chwilę w "Na Językach" i słuch o niej zaginął. Ostatnio wróciła do programu Kuby na wielki finał jego show. Przypomnijmy: Wodzianka jak z pokazu Victoria''s Secret u Wojewódzkiego

Wczoraj zaś Dominika przyszła na galę "Męska Rzecz 2013". Była to jedna z jej pierwszych imprez od dłuższego czasu i trzeba przyznać, że Wodzianka wszystkich zaskoczyła. Zaprezentowała się bowiem w bardzo delikatnej, eleganckiej bladoróżowej kreacji, która podkreślała jej opaleniznę. Do tego perfekcyjnie ułożone włosy, makijaż oraz dodatki i mogliśmy zobaczyć Zasiewską w innym niż dotychczas wydaniu. My jesteśmy na tak!

Tak Wodzianka prezentuje się w eleganckiej wersji. Taki wizerunek pomoże jej znaleźć pracę?

Gwiazdy na gali "Męska Rzecz 2013":