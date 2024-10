Choć poród coraz bliżej, Marcin Hakiel z ukochaną nie zamierzają zaszywać się w domu. Czwartkowym wieczorem pojawili się na evencie i momentalnie skupili na sobie wzrok wszystkich! Dominika wyeksponowała ciążowy brzuszek zakładając mini, która chociaż była w kolorze czarnym, mocno prześwitywała. Pomiędzy zakochanymi nie zabrakło też odrobiny czułości. Od razu widać, że świetnie czują się na imprezach branżowych.

Marcin Hakiel z Dominiką brylują na salonach

Gdy jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Marcin Hakiel i Dominika spodziewają się dziecka, w show-biznesie zapanowało nie lada poruszenie. Nie było bowiem tajemnicą, że staż ich związku raczej nie należy do najdłuższych, jednak para od samego początku udowadniała, że traktują się bardzo poważnie. Po zaledwie kilku miesiącach zrobili sobie wspólne tatuaże, a tancerz chętnie chwalił się ukochaną i dumnie zabierał ją na imprezy branżowe.

Nie zawsze Marcin i Dominika cieszyli się uznaniem w oczach odbiorców, ale dziś niewątpliwie mogą liczyć na ich poparcie. Ukochana tancerza coraz śmielej również dzieli się z internautami czasem ciąży i uroczymi efektami sesji zdjęciowej. Niedawno także przyszli rodzice zdradzili płeć dziecka, wyprawiając wystawne baby shower! Co więcej, Dominika wygadała się o terminie porodu, dzięki czemu wiemy, że zbliża się on wielkimi krokami.

Mimo to zakochani nie zamierzają siedzieć w domu bezczynnie i skupiać się wyłącznie na kompletowaniu wyprawki. 3 października pomaszerowali razem na event z okazji otwarcia kliniki. Natychmiast skupili na sobie wszystkie obiektywy, czemu raczej trudno się dziwić, bo już sam strój Dominiki zwracał uwagę. Postawiła ona bowiem na czarne body oraz obcisłą, transparentną sukienkę mini, która nie tylko podkreśliła jej brzuszek, ale i niewiele zasłoniła.

AKPA/Wojtalewicz Jarosław

Ukochana tancerza wyeksponowała również swój biust, a do całej stylówki dobrała czarne kozaki przed kolano. Marcin Hakiel z kolei założył granatowy golf, elegancką marynarkę oraz szare jeansy. Zakochani nie szczędzili sobie czułości i przez cały czas trzymali się za ręce. Tego typu wyjścia wciąż nie są częstą atrakcją w życiu Dominiki, dlatego Marcin za każdym razem stara się ją wspierać.

W tym miejscu warto przypomnieć, że dla tancerza jest to już druga relacja od czasu zakończenia małżeństwa z Kasią Cichopek. Niedługo po rozstaniu związał się z niejaką (również) Dominiką, której wizerunek jednak ukrywał przed światem. Związek mimo to nie przetrwał zbyt długo, ale już zaraz potem na drodze Hakiela pojawiła się obecna partnerka. To właśnie u jej boku odnalazł prawdziwe szczęście. Choć wydawać by się mogło, że dzięki nowym związkom Marcin i Kasia zapomnieli o przeszłości, nadal pałają do siebie niechęcią. Mówiono nawet, że to z uwagi na brylującą w Polsacie Cichopek, jej ex mąż nie otrzymał zaproszenia do nowej edycji "Tańca z gwiazdami".

