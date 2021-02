Dominika Ostałowska opowiedziała o chorobie. Jej syn jako pierwszy zwrócił uwagę na problemy aktorki: "Pomyślałam: Boże, moje dziecko czuje, że jestem..."

Dominika Ostałowska w szczerej rozmowie z mediami opowiedziała o swoim synu i psychoterapii. Okazuje się, że zanim zaczęła szukać pomocy u specjalistów to syn, Hubert Zduniak pomógł jej zrozumieć, że pomimo wielu sukcesów nie potrafi się z nich cieszyć. Sprawdźcie, co powiedziała Dominika Ostałowska!

Dominika Ostałowska dzięki roli w "M jak miłość" zyskała ogromną popularność. Aktorka pojawiła się na wielu okładkach kolorowych magazynów i została bohaterką wielu artykułów. Media rozpisywały się o jej życiu uczuciowym oraz o problemach z wagą. Dominika Ostałowska w 2018 roku w wywiadzie dla"Urody Życia" przyznała, że korzysta z psychoterapii. Gwiazda uwielbianego przez widzów serialu Telewizyjnej Dwójki zdradziła wówczas, że już od dziecka była wobec siebie bardzo wymagająca- zawsze chciała być najlepsza, perfekcyjna. Po latach aktorka postanowiła skorzystać z pomocy specjalistów, ale długo szukała psychoterapeuty, który będzie w stanie zrozumieć jej problemy. Podczas psychoterapii usłyszała stwierdzenie: pomieścić czyjąś złość.

Myślę, że umiem świetnie mieścić czyjąś złość, ale mojej złości chyba nigdy nikt nie pomieścił. Więc nauczyłam się ją tłumić absolutnie, do bólu. W końcu udało jej znaleźć świetnego terapeutę i zaczęła się mozolna praca... Chciałam szybciej, chciałam czerwony pasek, ale cudów nie ma. Jeśli coś trwało 40 lat, to ciężko zaleczyć to w tydzień - wyznała w "Urodzie Życia".

Psychoterapia bardzo pomogła aktorce, która zaczęła dostrzegać i cieszyć się ze swoich sukcesów.

Zaczynam myśleć o sobie nie tylko w kategoriach: czego nie zrobiłam, czego nie załatwiłam, na którym odcinku nie byłam idealna. Ale też: co mi się udało, co mam, czego dokonałam. Zaczynam to dostrzegać i cieszę się z tego, bo to nowość w moim życiu - zdradziła Dominika Ostałowska.