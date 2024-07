Dominika Gwit i Filip Bobek są gwiazdami serialu Singielka w TVN. Okazuje się, że aktorzy spędzają nie tylko sporo czasu na planie, ale i po za nim. Na Instagramie jest pełno ich wspólnych zdjęć, ale czy to oznacza, że mają romans? A może to tylko przyjaźń?

Ja się z Filipem przyjaźnię. Fajne jest to w życiu, że trafiamy do miejsc, gdzie spotykamy bratnie dusze. Przyjaźnię się z Filipem, aczkolwiek nie musicie węszyć tu żadnej historii miłosnej. Za co go lubię? Za dystans do siebie, za sarkazm, za poczucie humoru, za to, że umie słuchać - zachwala Filipa Dominika Gwit.