Dominika Gwit w ciągu ostatniego roku miała duże wahania wagi. Najpierw bardzo dużo schudła, a potem spotkało ją to, czego boi się każdy, kto się odchudza... Efekt jo-jo. Gwit niemal wróciła do swojej wyjściowej wagi. Aktorka opisała to co działo się z jej ciałem w książce:

Ja w mojej książce piszę o tym jakim koszmarem jest otyłość, jakim koszmarem jest obsesja chudości. To trzeba wypośrodkować, trzeba żyć w zgodzie ze sobą, ze zdrowym ciałem i umysłem - powiedziała w rozmowie z Party.pl Dominika Gwit.

Gwit dodała także, że może gdyby w walce z nadmiarowymi kilogramami pomógł jej psycholog, jej historia skończyłaby się inaczej. Dominika mówiła nieraz, że kiedy była szczuplejsza, fizycznie czuła się dobrze, ale momentami przesadzała ze zbyt restrykcyjną dietą i ćwiczeniami. Teraz wie, że najważniejszy jest umiar we wszystkim.

Dominika Gwit najpierw bardzo dużo schudła.

Potem niestety prawie wróciła do wyjściowej wagi.