To wielki cios dla wszystkich fanów telenoweli "Klan". 1 2 sierpnia w wieku 86 lat zmarła Kazimiera Utrata, która zyskała sympatię widzów dzięki roli pani Stasi , która przybyła do Polski z Kazachstanu. Poczciwa staruszka zaprzyjaźniła się z Lubiczami i bardzo szybko skradła ich serca. Do tego stopnia, że dom na Sadybie stał się również jej domem. Elżbieta (Barbara Bursztynowicz) pokochała panią Stasię jak własną matkę. Emerytka z Kazachstanu dbała o swoich bliskich, a nawet wzięła ślub z Jeremiaszem (Wincenty Grabarczyk)! Niestety, to już przeszłość. Widzowie muszą się liczyć z tym, że już niedługo wątek pani Stasi na dobre zniknie z "Klanu" ... Zobacz także: Fani wciąż za nimi tęsknią! To były najgłośniejsze odejścia z seriali! Kiedy ostatni odcinek "Klanu" z panią Stasią? Według serwisu Film Polski w 3305. odcinku "Klanu" Kazimiera Utrata pojawiła się po raz ostatni. Przypomnijmy, że to właśnie wtedy pani Stasia obchodziła swoje imieniny. Jeremiasz, tuż po porannej mszy, zabrał swoją ukochaną na pączki. Seniorzy spotkali również Borysa, który wracał właśnie z egzaminów z języka angielskiego. Stasia i Jeremiasz zaprosili do siebie chłopaka, aby razem z nim świętować jego sukcesy oraz imieniny sympatycznej emerytki. Wieczorem Jeremiasz wręczył swojej ukochanej wyjątkowy prezent. Pani Stasia otrzymała od męża krzyżówkę z imienną dedykacją. Na razie produkcja "Klanu" nie ogłosiła, czy 3305. odcinek "Klanu" jest faktycznie ostatnim, w którym zobaczyliśmy panią Stasię. POLECAMY: Jak wyglądała ostatnia scena Agnieszki Kotulanki w "Klanie"? Zobaczcie wideo! Widzowie pokochali sympatyczną panią Stasię Będzie nam jej brakowało!