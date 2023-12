2 z 5

Jolanta i Aleksandra Kwaśniewskie na premierze The Crown

Jolanta Kwaśniewska, kiedy pełniła funkcję Pierwszej Damy RP jako małżonka Aleksandra Kwaśniewskiego, miała oczywiście okazję zobaczyć się z królową Elżbietą II podczas jej wizyty w Polsce w 1996 roku. 14-letnia wówczas Aleksandra najbardziej stresowała się... swoim ubiorem:

Jezu! Co ja ma na siebie ubrać, żeby mamie nie było wstyd. To była moja główna myśl, żeby mama się nie wstydziła - pisała we wspomnieniu o królowej Aleksandra.