Doda na gali Telekamery 2016 wręczała nagrodę w kategorii Juror. Do nagrody Tele Tygodnia nominowani byli m.in. Edyta Górniak czy Baron i Tomson z "The Voice of Poland". Statuetka trafiła do Agustina Egurroli, który jest jurorem show TVN "Mam talent". Jeszcze przed galą, Doda zdradziła komu chciałaby wręczyć statuetkę. Jej odpowiedź może Was zaskoczyć :-)

Nie faworyzuję nikogo, ale chciałabym, żeby Edyta Górniak otrzymała nagrodę, bo mogłabym jej wtedy spytać, dlaczego nie przyszła do mnie i do Maryli na afterparty na sylwestra. Może była zajęta Allanem. (...) Może Baron, żeby dostał. On się do mnie nie odzywa odkąd zaśpiewałam ze Slashem, może jest zazdrosny. Chłopcy są trochę zazdrośni o swoich idoli rockowych - powiedziała Doda w rozmowie z se.pl

Cieszycie się, że to właśnie Agustin dostał nagrodę? A może Edyta Górniak czy Baron bardziej na nią zasługiwali?

