Kilka dni temu rodzice Dody odwiedzili ją w Warszawie. Czyżby przyjechali świętować urodziny gwiazdy, która 15 lutego skończyła 32 lata? Zanim jednak Doda spotkała się z rodzicami, artystka wybrała się ze znajomymi do knajpy. Po powrocie do domu na Dodę czekała niespodzianka, Wanda i Paweł Rabczewscy przyjechali z Ciechanowa w odwiedziny do córki! Zobaczcie zdjęcia ze spotkania Dody z rodzicami!

