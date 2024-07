1 z 8

Doda wróciła do mrocznych klimatów! Polska diva gościła w sobotę w programie "Pytanie na Śniadanie". Gwiazda od razu zwróciła uwagę fotoreporterów ze względu na swoją stylizację! Doda postawiła całkowicie na czerń! Założyła obcisłą sukienkę mini, która odsłoniła jej zgrabne nogi, czarne kryjące rajstopy i oryginalne czarne botki na słupku. Ważnym elementem był oczywiście skórzany płaszcz, który jeszcze mocniej podkreślił rock'n'rollowy styl gwiazdy! Do tego róż na ustach, modne okragłe okulary, torebka chanelka (modele tej torebki kosztują nawet kilka lub kilkanaście tysięcy złotych!) i od Dody nie można było odwrócić wzroku! Doda pozowała profesjonalnie, kiedy podbiegli do niej fotoreporterzy i mimo silnego wiatru, na zdjęciach wyglądała jak prawdziwa modelka!

Jak wam się podoba stylizacja Dody? Mroczny klimat jej służy? Naszym zdaniem, Doda wyglądała seksownie, zadziornie, a przy tym bardzo kobieco!

