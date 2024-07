Doda przebrała się za Pokemona! Piosenkarka pochwaliła się swoim fanom na Instagramie, że właśnie w takim stroju wybrała się na swój koncert w Międzyzdrojach. Czyżby gwiazda była fanką bardzo popularnej ostatnio gry polegającej na łapaniu wirtualnych stworków za pomocą aplikacji na telefonie? Nic bardziej mylnego! Doda pokazała swoje zdjęcie w przebraniu, ale zapewniła, że nienawidzi uwielbianej na całej świecie gry.

Catch me if u can bitcheeeees od razu uprzedzam - nienawidze tego shitu - przyznała Doda pod jedną z fotek.