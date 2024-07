Doda została uhonorowana przez Polonię w Stanach Zjednoczonych nagrodą z okazji 18-lecia kariery artystycznej! Artystka po raz kolejny odwiedziła Chicago, gdzie 10 lat temu zagrała tam pierwszy koncert. Ma więc spory sentyment do tego miasta!

Gwiazda odwiedziła Chicago, aby promować nowy film Patryka Vegi pt. "Pitbull. Niebezpieczne kobiety", do którego wraz z zespołem Virgin nagrała piosenkę "Niebezpieczna kobieta". Jednocześnie promowała tam najnowszą płytę zespołu "Choni":

Niedawno w mediach pojawiła się zaś informacja o tym, że nowy album grupy słabo się sprzedaje, wypadając z listy OLiS po pierwszym tygodniu. Jak na takie informacje zareagował Tomasz Lubert, założyciel zespołu?

Dla wszyskich niedoinformowanych to właśnie parę dni temu płyta Virgin -"Ficca " otrzymała status potrójnej platyny a praktycznie pierwsze singiel z nowej płyty "Choni" -Kopiuj-wklej dopiero przed nami ( poprzedni-Niebezpieczna kobieta -to był utwor do filmu Pitbull jak wiemy ). Najnowszy krążek Virgin -"Choni" ma się naprawdę dobrze????????????-za co dziękujemy Wszystkim Fanom ❤️???????????? Love & Peace - napisał na Facebooku (pis. oryginalna).