Doda 15. lutego świętowała swoje 38. urodziny. Uznała, że ten dzień to jednocześnie doskonały pretekst do tego, by zacząć świętować swoje 20-lecie na scenie. To właśnie w 2002 roku pojawiła się jej pierwsza płyta z zespołem Virgin i to właśnie wtedy, widzowie po raz pierwszy zobaczyli ją w programie "Bar". W jej przypadku to była jedynie trampolina do kolejnych sukcesów. Z okazji 20-lecia kariery, które przypada na 2022 rok, Doda postanowiła stworzyć własny program, a pierwszy odcinek już pojawił się na jej kanale. Poznajcie szczegóły.

Doda ruszyła z nowym programem. Czym są "QUEENtesencje"?

Doda świętowała 38. urodziny i zachwyciła seksowną stylizacją. Jej urodziny świętowali również jej fani, którzy obdarowali ją licznymi prezentami, a ten radosny moment został uchwycony przez paparazzi. Artystka uwielbia nie tylko dostawać upominki ale również się nimi dzielić, dlatego z okazji swoich urodzin, a także 20-lecia kariery, które przypada na ten rok, zdecydowała się ruszyć ze swoim autorskim programem. Fani gwiazdy mogą oglądać go na jej kanale na Youtubie o nazwie TheDodaTV.

W tym roku obchodzę Dwudziestolecie kariery w związku z tym przygotowałam kilka niespodzianek💁🏼‍♀️ Pierwsza z nich to cotygodniowe QUEENtesencje na moim kanale YouTube 🥳 Pierwszy odcinek wjechał w dzień moich urodzin💓enjoy - napisała na Instagramie.

W pierwszym odcinku "QUEENtesencji" Doda postanowiła powspominać swoje początki. Wróciła wspomnieniami do czasów, gdy była małą dziewczynką i dopiero stawiała swoje pierwsze kroki na scenie. Wówczas wydarzyło się, cos co by złamało niejednego dorosłego artystę, jednak nie tę małą dziewczynkę. Po wyjściu na scenę okazało się, że nie działa podkład muzyczny. Mała Doda mogła zrezygnować z występu lub wystąpić acapella. Jedna stresująca sytuacja udowodniła 6-latce, że to ona może stawiać warunki.

Od tej pory scena jadła mi z mojej ręki, już mnie nic nie stresowało, bo najgorszy chrzest przeszłam w wieku 6-7 lat.

Doda podsumowała swoje 20-lecie na scenie także w wywiadzie z Party.pl.

Fani Dody uwielbiają słuchać nieznanych dotąd historii z jej życia, szczególnie jeśli chodzi o takie, które miały zdecydowany wpływ na kształtowanie jej charakteru oraz scenicznej osobowości:

- Bardzo budujący filmik 😍❤️ genialna niespodzianka, która każdego z nas może zmotywować tak, ze już nigdy nie zwątpimy w siebie 😍

- Fajnie, że przygotowałaś niespodzianki z okazji jubileuszu ❤️

- Rewelacyjny pomysł z tymi filmikami. 🤩❤️

- Z Dodą nigdy nie jest nudno!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥

- Doda to było twoje tylko 5 minut

Czekacie na więcej?