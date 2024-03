W połowie marca Doda przyznała, że chciałaby odzyskać swoją trzecią statuetkę MTV EMA, którą otrzymała w 2023 roku za najnowszą płytę „Aquaria”. Wokalistka zdradziła, że może odkupić nagrodę, którą wcześniej przekazała na licytację WOŚP. Dodała, że niedługo kończy karierę i zależy jej na tym, by mieć w swojej kolekcji wszystkie trzy wyróżnienia. Warto przypomnieć, że artystka nie wspiera już Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po konflikcie z Jurkiem Owsiakiem.

Doda odebrała nagrodę po gali Fryderyków

Za pośrednictwem mediów społecznościowych Doda przekazała, że „niestety” oddała swoją nagrodę MTV EMA. Przypomniała przy okazji, że cała współpraca z WOŚP nie ułożyła się najlepiej. Dlatego wokalistka zaapelowała do fanów i potwierdziła, że chciałaby odkupić statuetkę.

Trzecią statuetkę niestety oddałam na WOŚP. Dlaczego niestety? No, bo skończyło się, jak się skończyło. To dla mnie bardzo cenna nagroda, żałuję, że jej nie mam, to dla mnie bardzo cenna pamiątka, a mogłam oddać coś innego, równie wartościowego dla licytujących. Jednak im człowiek starszy, tym bardziej sentymentalny – powiedziała Doda.

Mam propozycję. Chętnie odkupię od tego, który wylicytował moją statuetkę MTV. Chciałbym mieć trzy, zwłaszcza że niedługo, po kolejnej płycie kończę swoją karierę – dodała.

Wielka niespodzianka czekała ją po gali wręczenia Fryderyków 2024. Wokalistka spotkała się z fanami, którzy odzyskali jej nagrodę. Na TikToku pojawiło się nagranie ucieszonej Dody, która nie mogła uwierzyć w zaangażowanie słuchaczy.

Nie wierzę! Jak wam to się udało zrobić? – pytała.

Odpowiedź okazała się krótka i szczera. Fani stwierdzili, że „to wszystko z miłości”. Dumna i szczęśliwa Doda zapozowała do zdjęć z odzyskaną statuetką.

Doda ma konflikt z Jurkiem Owsiakiem

Od jakiegoś czasu Doda nie wspiera WOŚP. Wokalistka w 2018 roku przekazała na licytację swoją sukienkę, która została sprzedana za zawrotną kwotę. Transmisja finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywała się wówczas w studiu TVN. Niestety wokalistka nie została wpuszczona do studia ze względu na konflikt ze stacją. Podobno Jurek Owsiak się za nią nie wstawił, co jeszcze bardziej poirytowało gwiazdę.

Fani zastanawiają się, co dalej z karierą ich ulubionej wokalistki. Ostatnio spekulowano, czy Doda zostanie jurorką w „Must Be the Music” lub „The Voice of Poland”.

