W 2010 roku Doda, która była wówczas narzeczoną Adama Darskiego, zaangażowała się w poszukiwanie dawcy szpiku kostnego dla ukochanego. Warto przypomnieć, że u Nergala zdiagnozowano białaczkę. Determinacja wokalistki sprawiła, że Fundacja DKMS odnotowała rekordowe zainteresowanie ze strony potencjonalnych dawców. Historia doczekała się szczęśliwego zakończenia. Muzyk otrzymał drugie życie. Niedługo później związek Dody się rozpadł.

Doda na 15-leciu Fundacji DKMS

W programie „Doda. 12 kroków do miłości” wokalistka wróciła do rozstania z Nergalem. Gwiazda w gorzkich słowach opowiedziała o zakończeniu ich związku. Okazało się, że muzyk zostawił ją niedługo po tym, jak wrócił do zdrowia po walce z białaczką. O wszystkim Doda dowiedziała się przez telefon.

1 z 7 Jarosław Wojtalewicz/AKPA Doda jest bardzo ważną postacią dla Fundacji DKMS. Wokalistka przyczyniła się do zwiększenia świadomości Polaków na temat akcji oddawania szpiku, tym samym pomagając wielu potrzebującym. W czwartek, 22 lutego gwiazda pojawiła się na wydarzeniu z okazji 15-lecia organizacji. 2 z 7 Jarosław Wojtalewicz/AKPA Artystka tego dnia postawiła na radosne tony, ubierając się w róż. Doda pokazała się w sukience bez ramion i wcięciem do połowy uda. Najpierw pozowała przed fotoreporterami na ściance, następnie zasiadła na scenie i opowiedziała o swoim doświadczeniu z fundacją. 3 z 7 Jarosław Wojtalewicz/AKPA W wydarzeniu udział wzięła nie tylko Doda, ale również znana z serialu „BrzydUla” Julia Kamińska. Jak wam się podoba różowy look wokalistki? 4 z 7 Jarosław Wojtalewicz/AKPA Trzeba przyznać, że Doda postawiła na zniacznie odważniejszą stylizację niż aktorka. 5 z 7 Jarosław Wojtalewicz/AKPA Suknia Dody idealnie podkreśliła jej smukłą sylwetkę. 6 z 7 Jarosław Wojtalewicz/AKPA Wokalistka była w świetnym humorze i dużo się uśmiechała. 7 z 7 Jarosław Wojtalewicz/AKPA Doda jak zwykle zaprezentowała się fantastycznie.

