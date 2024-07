30-lecie Polsatu przyciągnęło na uroczystą galę w Teatrze Wielkim w Warszawie plejadę największych polskich gwiazd. Wśród nich nie mogło zabraknąć Dody, która niedawno miała w stacji swoje własne show - "Doda. 12 kroków do miłości". Artystce na scenie towarzyszył sam Grzegorz Hyży. Zobaczcie, jak wokalistka zaprezentowała się tego wieczoru.

30-lecie Polsatu: Doda cała na biało

Za nami wielka gala z okazji 30. urodzin Polsatu. Działo się! Na czerwonym dywanie pojawiły się największe polskie gwiazdy z Małgorzatą Sochą, Ewą Wachowicz czy Julią Wieniawą na czele. Na scenie zachwycała m.in. odchudzona Maryla Rodowicz, a Wiktoria Gąsiewska z dumą pozowała z nowym chłopakiem. Wielką uwagę skupiła na sobie także Doda! Gwiazda na wielką galą przybyła tuż po powrocie z wakacji z Wietnamu, na których towarzyszył jej partner, Dariusz Pachut. Na 30-leciu Polsatu piosenkarka była jednak już bez ukochanego. Jak się zaprezentowała? Tym razem królowa polskiej sceny postawiła na białą suknię z długim rozcięciem.

Doda na scenie zaśpiewała utwór "Let it snow" i to w duecie z Grzegorzem Hyżym! Fani byli zachwyceni:

Magiczne wykonanie, można odpłynąć w świątecznym klimacie ❤️

Wow występ świetny. Ale sukienka SZTOS !!!???? Najlepsza kreacja dzisiejszego wieczoru. Chyba jedyna piękna kobieta w idealnie dobranej do niej kreacji

Najlepszy wykon na tej gali. Królowa nie zawiodła ❤️❤️

A Wam jak się podobało?

Doda po powrocie z rajskich wakacji tryskała humorem, a uśmiech nie schodził jej z twarzy. Widać, że jest po prostu szczęśliwa! Zobaczcie więcej zdjęć gwiazdy poniżej.

