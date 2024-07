Doda sprzedaje samochód! I to nie byle jaki, bo urodzinowy samochód! Daewoo Matiz przerobiony na Cheshire Cat z powieści "Alicja w Krainie Czarów" zrobił furorę na jej 33. urodzinach, a teraz każdy kto chce, może go wylicytować na specjalnej charytatywnej aukcji, o której pisze sama Doda.

(...) Gorąco zachęcam do zaangażowania się w aukcję charytatywną, w której będziecie mogli wylicytować moje urodzinowe auto - wystylizowane na Cheshire Cat z powieści "Alicja w Krainie Czarów" ????

Cel, na który zostanie przeznaczony cały zysk - wybieracie Wy. Wystarczy, że wskażecie cel w komentarzu pod tym postem, a wygra ten z największą liczbą like’ów. Głosowanie czas start! -głosujcie do piątku (17 marca) do godz. 12.00.

Licytacja urodzinowego samochodu ruszy, w chwili, gdy wspólnie wybierzemy cel :)

Do dzieła! ???? - napisała Doda na Facebooku.