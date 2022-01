"Rolnik szuka żony": Trwa licytacja spotkania z Kamilą. Kwota robi wrażenie!

Kamila z "Rolnik szuka żony" wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Piękna uczestniczka wielkiego hitu TVP wystawiła w sieci wyjątkową licytację, w której zaoferowała... spotkanie towarzyskie! Każdy, kto chce poznać Kamilę może brać udział w aukcji, która zakończy się w najbliższy poniedziałek, 31 stycznia. Nie uwierzycie, jaką kwotę za spotkanie z najpiękniejszą rolniczką oferują internauci!

Kamila wzięła udział w ostatniej, ósmej edycji "Rolnik szuka żony" i już po emisji pierwszego odcinka internauci okrzyknęli ją najpiękniejszą uczestniczką programu TVP. Kamila otrzymała rekordową ilość listów od zainteresowanych nią mężczyzn. Ostatecznie rolniczka zaprosiła do swojego domu trzech kandydatów: Adama, Tomasza i Janka. W dniu decyzji Kamila zdecydowała, że chce kontynuować znajomość z Adamem, ale jak już wiemy, ich relacja nie przetrwała.

Kamila nie znalazła miłości w programie TVP, ale zdobyła ogromną popularność, którą teraz chce wykorzystać w szczytnym celu.

Mat. prasowe

Kamila postanowiła wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i wystawila na licytację spotkanie towarzyskie.

Chciałabym wspólnie z Wami dorzucić kwotę do skarbonki, więc zapraszam do licytacji, z której cały dochód zostanie przeznaczony na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy!

Postanowiłam przekazać swój czas i zaprosić Cię na spotkanie, połączone z przyjemnym posiłkiem w wybranym wcześniej miejscu i czasie.

Mam nadzieję, że będzie to miło spędzony czas ;)

Zapraszam do licytacji- napisała Kamila.