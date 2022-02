"Rolnik szuka żony": zakończyła się licytacja spotkania z Kamilą! Kwota robi wrażenie

Za nami już kilka odcinków nowej edycji "Rolnik szuka żony", a wszyscy rolnicy zaprosili już swoich kandydatów do domów. Kamila, okrzyknięta najpiękniejszą uczestniczką w historii show, do swojego domu zaprosiła Adama, Janka i Tomasza. Czy któryś z nich skradł jej serce? Jej nagranie może sporo namieszać. Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8": Internauci porównują jedną z kandydatek Stanisława do Anny Bardowskiej! Podobne? Kamila z "Rolnik szuka żony" szczęśliwie zakochana? Kamila jest prawdziwą rekordzistką "Rolnik szuka żony". Jako pierwsza w historii show otrzymała ponad 500 listów! Piękna producentka pieczarek miała więc w kim wybierać. Na swoje gospodarstwo ostatecznie mogła zaprosić tylko trzech panów - padło na Jana, Tomasza i Adama. Kamila na razie nie faworyzuje żadnego z nich i każdy ma równe szanse. Zanim jednak dowiemy się, czy ktoś jej skradł serce, minie kilka tygodni. Uczestnicy "Rolnika..." oczywiście nie mogą zdradzać żadnych szczegółów z programu, niekiedy jednak wysyłają pewne sygnały fanom show. Czy właśnie tak zrobiła Kamila, która na swoim Instastories opublikowała nagranie z samochodu, do którego dołączyła piosenkę "Just the two of us" ("Tylko nas dwoje")? Czyżby do Kazimierza Dolnego wybierała się z którymś z mężczyzn? Kamila w "Rolnik szuka żony 8" szuka mężczyzny odpowiedzialnego, pewnego siebie, ale i romantycznego! Czy któryś z panów rzeczywiście skradł jej serce? Wiele na to wskazuje!