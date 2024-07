Doda w zabawny sposób skomentowała wyrok w sprawie rzekomego pobicia Agnieszki Woźniak-Starak. Gwiazda zmieściła na swoim profilu mema, na którym widzimy ją z pistoletem na wodę w dłoni. To komentarz artystki do wyroku sądu, który uniewinnił Dodę. Jedne, co zostało udowodnione gwieździe, to oblanie Agnieszki Woźniak-Starak (dawniej Szulim) wodą z zabawkowego pistoletu.

Reklama

Polecamy: Doda skomentowała wyrok w sprawie pobicia Agnieszki Szulim! Chce teraz sama pozwać dziennikarkę! Za co?

Niebezpieczna kobieta - napisała Doda na Instagramie, nawiązując do tytułu swojej piosenki.

Piosenkarka już wcześniej zamieściła na swoim profilu obszerny wpis na temat wyroku sądu. Podziękowała w nim za sprawiedliwy wyrok.

DZIĘKUJĘ ZA SPRAWIEDLIWY WYROK????

Po 2,5 latach walki sądowej pomiędzy Dorotą Rabczewską a Agnieszką Szulim (teraz Woźniak- Starak) Sąd Okręgowy uchylił wyrok Sądu I Instancji wobec znikomej społecznej szkodliwości czynu i UNIEWINNIŁ Dodę. Wyrok jest prawomocny a koszty postępowania sądowego poniesie Agnieszka Woźniak -Starak. W opisie czynu Sąd pozostawił jedynie zapis dotyczący naruszenia nietykalności cielesnej Oskarżycielki poprzez oblanie ją wodą z pistoletu na wodę:) - pisała wcześniej piosenkarka.

Teraz Doda planuje pozwać Agnieszkę Woźniak-Starak o zniesławienie. Myślicie, że faktycznie do tego dojdzie?

Zobacz także

Zobacz też: Jak wygląda podział majątku przy rozwodzie? Co bierze pod uwagę sąd?

Doda zamieściła zabawnego mema z... pistoletem na wodę.

Instagram

Reklama

Doda wygrała sprawę z Agnieszką Woźniak-Starak. Sąd udowodnił jej jedynie oblanie dziennikarki wodą z zabawkowego pistoletu.