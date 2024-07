Doda ma kolejny proces - tym razem o naruszenie nietykalności cielesnej policjanta na służbie! Takie szokujące doniesienia pojawiły się w „Twoim Imperium". Jak podaje tabloid, Doda w ubiegłym tygodniu pojawiła się w Sądzie Rejonowym w Warszawie, gdzie odbyła się rozprawa przeciwko niej i jej przyjaciółce - Marcie B.

Reklama

Doda ma kolejną sprawą w sądzie!

Zeznania obciążające artystkę złożyli dwaj policjanci - Mariusz M. i Łukasz K. Sprawa zaś pochodzi z 2013 roku, kiedy to Doda i jej koleżanka wychodziły z budynku przy ulicy Gawota w Warszawie i zakłóciły ciszę nocną. Dwaj funkcjonariusze chcieli je wylegitymować. Doda i jej koleżanka nie były jednak pewne, kim są mężczyźni, więc zaczęły stawiać opór. Wtedy jedna z nich została przewrócona na ziemię i skuta kajdankami. Jeden z policjantów zeznaje, że Doda napadła go... torebką. Mecenas artystki, Sergiusz Doniecki, w rozmowie z gazetą przekonuje, że to Doda została zaatakowana:

Moją klientkę oskarżono o zaatakowanie funkcjonariuszy na służbie. Ale to nie ona była wówczas agresywna. Przeciwnie, to ją zaatakowano. One nie były pewne, czy mężczyźni są policjantami, wobec czego stawiły opór. Gdy zaczęły wzywać pomocy, panowie w mundurach przewrócili na ziemię i skuli kajdankami jedną z nich. Na szczęście osoby trzecie nagrały zajście telefonami komórkowymi. Liczę, że uda nam się wykazać, że nie dokonała zarzucanego jej czynu - mówi Sergiusz Doniecki.

To nie pierwszy raz kiedy Doda jest oskarżona o napaść. W 2007 roku o pobicie w windzie oskarżyła ją Grupa Operacyjna, w 2011 roku Doda miała zaatakować Monikę Jarosińską, zaś w 2012 byłego agenta, Jakuba Majocha. Od 2014 cała Polska żyje zaś bójką wokalistki i Agnieszki Szulim podczas koncertu w Chorzowie (sprawa nadal w sądzie). Do tej pory jednak wokalistka ani razu nie została ukarana przez sąd! Jak będzie tym razem?

Zobacz także: Doda ma romans z Marcinem Gortatem? Gwiazda w końcu zdradziła, jak jest naprawdę!

Zobacz także

Doda jest oskarżona o napaść na policjantów.

Dodzie grożą 3 lata więzienia.

Doda nie przyznaje się do winy i walczy o dobre imię!