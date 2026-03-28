Agnieszka Woźniak-Starak od lat uznawana jest za ikonę stylu. Dziennikarka bowiem z niezwykłym wysmakowaniem łączy klasyczną elegancję, w myśl estetyki "quiet luxury", z modnymi akcentami, wpisującymi się w najgorętsze trendy, nie stroniąc przy tym od ekstrawaganckich dodatków. Jej najnowsza stylizacja z marynarką w kolorze palonego cukru jest na to doskonałym przykładem.

Agnieszka Woźniak-Starak w modnej marynarce w kolorze "burnt sugar" na wiosnę 2026

Jeśli jesteście miłośniczkami klasycznego stylu w myśl estetyki "old money" z nonszalanckim twistem, to modowe wybory Agnieszki Woźniak-Starak z pewnością przypadną wam do gustu. Prezenterka "Pytania na śniadanie" bowiem doskonale wie co zrobić, by podkreślić wszystkie atuty swojej sylwetki, jednocześnie wyglądając niezwykle stylowo. Ostatnio Agnieszka Woźniak-Starak zachwyciła w swetrze w tonacji "Cloudy Sky", teraz o jej kolejnym looku zrobiło się głośno.

W swojej najnowszej stylizacji Agnieszka Woźniak-Starak sięgnęła po oversizowy garnitur: marynarkę w kolorze palonegu cukru, tzw. "burnt sugar" połączyła ze spodniami z szeroką nogawką w tej samej tonacji kolorystycznej. Całość została złamana prostym detalem w postaci cienkiego, zarzuconego na szyję szalika w beżowym kolorze. Do tego proste czarne baleriny. Efekt jest spójny, minimalistyczny i wyraźny, a jednocześnie łatwy do odtworzenia.

Marynarki w kolorze "burnt sugar" wiosną 2026 zaleją ulice

"Burnt sugar" to nie jest kolejny zwykły brąz. Ta wyjątkowo stylowa i mocna tonacja kolorystyczna przywodzi na myśl skojarzenie z przypalonym, karmelizującym się cukrem: ciepły, głęboki odcień z wyraźnymi tonami złota i bursztynu. Można go widzieć jako coś pomiędzy karmelem a ciemnym miodem, lekko przyciemnionym. To barwa, która wygląda elegancko, a przy tym świetnie odnajduje się w garderobie minimalistki.

Jak stylizować modne marynarki w kolorze "burnt sugar" w stylu Agnieszki Woźniak-Starak

W tej palecie najmocniej działa prostota i harmonia. "Burnt sugar" dobrze wygląda w połączeniach, które nie konkurują z jego ciepłem: z beżem, kremowym, oliwkową zielenią czy granatem. Jako baza sprawdza się minimalizm w ciepłych odcieniach: kremowy golf albo jedwabna koszula w tonie ecru oraz spodnie w kolorze kości słoniowej lub piaskowym. Dopełnieniem może być złota, subtelna biżuteria, która podkreśla złote i bursztynowe tony, zamiast je przytłaczać.

Gdzie kupić modną marynarkę w kolorze "burnt sugar" w stylu Agnieszki Woźniak-Starak

Dla osób, które chcą pójść tropem tej estetyki, mam dobrą wiadomość, bardzo podobny model można znaleźć w ofercie H&M. Jednorzędową tkaninowa marynarkę z otwartymi klapami, watowanymi ramionami, zapięciem na jeden guzik i kieszeniami z wypustkami oraz klapką kupimy za 189,99 złotych.

Modna marynarka w kolorze "burnt sugar" w stylu Agnieszki Woźniak-Starak z H&M za 189,99 złotych

Z kolei w Reserved czeka na was równie ciekawa propozycja. Tu oversizową, zapinaną na jeden guzik marynarkę w nieco jaśniejszej wersji koloru palonego cukru kupicie za 99,99 złotych.

Modna marynarka w kolorze "burnt sugar" w stylu Agnieszki Woźniak-Starak z Reserved za 99,99 złotych

Równie ciekawą marynarkę w tonacji "burnt sugar" znalazłam dla was w ofercie Zary za 179 złotych. Oversizowa, dwurzędowa marynarka z podwijanymi rękawami i ozdobną pasiastą podszewką świetnie sprawdzi się zarówno w eleganckich, jak i casualowych stylizacjach.

