W wywiadzie dla magazynu “Viva!” Doda opowiada o kulisach konfliktu z Agnieszką Szulim oraz o programie “Na językach”, w którym wyemitowano kilka materiałów na jej temat.

A tych programów było chyba pięć, jeden w samo Boże Narodzenie. I dużo zwiastunów. Starsze osoby może to spędzić do grobu - powiedziała Doda.

Materiały na temat Dody bardzo przeżywała jej mama, Wanda Rabczewska.

Materiały w „Na językach” dotyczyły m.in. upadku Dody, po którym gwiazda trafiła do szpitala oraz małżeństwa rodziców gwiazdy. Ten drugi temat najbardziej odbił się na Wandzie Rabczewskiej, która przeżywała fakt, że w mediach mówi się o tym, że mąż ją zdradził i ma nieślubne dziecko.

Nie mogłam od tego uciec, to się nawarstwiało. Już była cisza, a potem znowu ktoś telefonuje: “Pani Wandziu, zaraz będą o was mówić”. Nie jestem osobą publiczną. Ja nawet nie wiem, czemu to miało służyć, dlaczego ktoś na oczach całej Polski roztrząsa moje małżeństwo, moje intymne sprawy i jeszcze angażuje do programu małoletnie dziecko - opowiada Wanda Rabczewska.