Nowy związek Dody z Emilem Haidarem wywołuje ogromne zainteresowanie prasy. Artystka do tej pory nie chciała o nim mówić, choć prasa i paparazzi śledzą ich każdy krok. Niedawno para wynajęła wspólnie piękny apartament. Przypomnijmy: Doda nie zamieszkała z chłopakiem. Takiego finału w ich związku nie przewidział nikt

Doda zmienia swoje życie - taki nagłówek widnieje na okładce Grazii, w której udzieliła długiego wywiadu. Gwiazda opowiedziała nieco więcej o swoim nowym partnerze, o lekcjach, jakie wyniosła z poprzednich, bardziej medialnych związków, oraz o tym, dlaczego cieszy się, że Emil nie ma nic wspólnego z show-biznesem. Ocenia to jako najlepszą dotychczasową decyzję:

Szkoda, że wcześniej na to nie wpadłam. Ale miłość nie wybiera. Zakochujesz się i koniec, bierzesz wszystko na klatę. [...]. Wiem, że dwie osoby z show-biznesu pod jednym dachem to nie jest dobry układ. On (Emil, przy. red.) jest faktycznie zupełnie inny niż moi dotychczasowi faceci. Mamy dużo wspólnych cech, on potrafi mnie zdetonować swoim dowcipem. Znalazł na mnie sposób - przekonuje