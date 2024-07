Najgłośniejszym wydarzeniem ubiegłego roku była bójka Dody i Agnieszki Szulim w Chorzowie. O skandalicznym zajściu prasa pisała prawie bez przerwy, a gwiazdy co jakiś czas przedstawiały swoje wersje wydarzeń. Sprawa musiała więc trafić do sądu. Przypomnijmy: Doda i Szulim w sądzie na pierwszej rozprawie. Agnieszka przyszła z Woźniakiem-Starakiem

Nikt jednak nie widział dokładnie, co tak naprawdę wydarzyło się na sali sądowej. Do mediów wyciekły jednak zaskakujące informacje, że to Doda zaproponowała ugodę Agnieszce. W rozmowie z Grazią artystka dementuje te plotki, konsekwentnie twierdząc, że Szulim kłamie. Zmieniła jednak o niej myślenie. Obie gwiazdy czekają na kolejną rozprawę:

To nie jest prawda, ona kłamie. Czekamy teraz na kolejną rozprawę. Pomijając pewną dozę dezaprobaty, z większą litością patrzę na osoby bez honoru. Nawet jeśli się na kogoś złoszczę, staram się to z siebie wyrzucić i zrobić to szybko, aby więcej do tego nie wracać. Podobnie mam z zemstą. Jeśli chcesz się zemścić, to wymyśl coś szybko, zrób i zapomnij. Nie chciałabym tracić życia na panowanie zemsty. Tym bardziej, że im mocniej kogoś lekceważę, tym szybciej zła karma do niego wraca - przekonuje piosenkarka

Doda rzeczywiście się zmienia.

