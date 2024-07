Doda słynie z oryginalnych strojów i niebotycznie wysokich szpilek, które chętnie zakłada na co dzień i na scenę. Artystka pomimo problemów ze zdrowiem nie zamierza słuchać specjalistów, którzy zabraniają jej chodzenia w takim obuwiu.

-Moim ekstremalnym sportem jest noszenie szpilek. Jestem uzależniona od adrenaliny, więc nie odmawiam sobie tego- twierdzi w rozmowie z „Rewią” Rabczewska. Lubię życie intensywne i chociaż wiem, że się z tego nigdy nie wyleczę, to nie zamierzam żyć biernie ani spokojnie. Wolę żyć krótko, ale intensywnie, mieć świetne wspomnienia, które pomogą mi przetrwać lata, jakie być może przyjdzie mi spędzić na wózku.

Miejmy nadzieję, że czarny scenariusz Dody nigdy się nie sprawdzi. I chociaż uważamy, że artystka ze względu na zdrowie powinna zrezygnować z wysokich szpilek, to musimy przyznać, że zawsze wygląda w nich rewelacyjnie.

Reklama