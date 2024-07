Jak już dzisiaj informowaliśmy, redakcja "Super Expressu" podczas rozmowy z Kelly Osbourne w Polsce pokazała jej kilka zdjęć polskich gwiazd. Brytyjka miała ocenić swoim modowym okiem ich styl. Duże wrażenie zrobiła na niej Doda. Gdy tylko ją zobaczyła oniemiała i zaczęła ją komplementować. Przypomnijmy: "Ubiera się bosko! Chciałabym tak wyglądać"

Informacja ta szybko dotarła do Doroty. Gwiazda błyskawicznie zareagowała na miłe słowa córki Ozzy'ego Osbourne'a zamieszczając podziękowania za komplementy na Twitterze. Doda przesłała wirtualne całusy, a także życzyła powodzenia Kelly w pracy nad jej programem "Fashion Police".

Doda ostatnio wśród znawców mody wzbudza same pozytywne emocje. Na temat jej stylu ostatnio pochlebnie wypowiedziała się Joanna Horodyńska, duet Paprocki i Brzozowski, a także Karolina Malinowska. Jednak komplementy od gwiazdy światowego formatu i modowej wyroczni Hollywood przebijają wszystko. Oby Rabczewska dalej budowała swój wizerunek, tak jak to robiła do tej pory, gdyż wygląda rewelacyjnie.

Stylizacja Dody, która zachwyciła Kelly Osbourne: